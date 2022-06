Triathlon-Titelkämpfe in Lübeck : Aron Thimm ist Deutscher Junioren-Meister

Goch Das 18-jährige Talent des TV Goch siegt in einem spannenden Wettkampf nach einer Aufholjagd mit nur sieben Sekunden Vorsprung vor Lukas Meckel aus Witten.

Für Aron Thimm vom TV Goch ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Das 18-jährige Talent sicherte sich bei der Deutschen-Junioren-Meisterschaft, die in Lübeck ausgetragen wurde, den Titel. Unmittelbar nach einem extrem spannenden Wettkampf konnte der Gocher noch nicht realisieren, welches Husarenstück ihm gelungen war. Aron Thimm siegte nach 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5000 Meter Laufen in 58:41 Minuten und riss nach einer erfolgreichen Aufholjagd im Ziel jubelnd die Arme in die Höhe.

Aron Thimm hatte die Schwimmstrecke in 9:28 Minuten in der siebtbesten Zeit absolviert. Auf dem Rad arbeitete er sich in 29:49 Minuten auf den vierten Rang vor. Der Rückstand auf Platz eins betrug nur noch drei Sekunden, als es auf die Laufstrecke ging. Hier erzielte der Gocher in 17:02 Minuten die beste Zeit und siegte mit sieben Sekunden Vorsprung vor Lukas Meckel (Witten). Der bislang größte Erfolg in seiner Laufbahn war für Aron Thimm damit perfekt.