Deutsche Leichtathletik-Meisterschaft :  Jule Gipmann peilt Top-Ten-Platzierung an

Goch Die Diskuswerferin von Viktoria Goch will bei den Titelkämpfen im Berliner Olympiastadion eine Weite im Bereich ihrer Bestleistung erzielen.

Jule Gipmann hat ihre Ziele etwas heruntergeschraubt für ihren ersten bedeutenden Wettkampf in diesem Jahr. Die 20-jährige Diskuswerferin von Viktoria Goch wollte bei der Deutschen Meisterschaft im Berliner Olympiastadion eigentlich das Finale der besten acht Starterinnen erreichen. Doch beim Blick auf die vorläufige Meldeliste für den Wettbewerb, der am morgigen Samstag um 16 Uhr beginnt, musste sie erkennen, dass dies wohl nicht so leicht zu schaffen ist. Denn neun Werferinnen im Feld weisen eine bessere Bestleistung als die Gocherin auf, die sich in diesem Jahr auf 56,60 Meter gesteigert hat.

Alexander Borgers hält dies nach den Eindrücken, die sein Schützling in den letzten Übungseinheiten hinterlassen hat, für ein realistisches Ziel. „Die Form stimmt auf jeden Fall. Jetzt müssen die Bedingungen in Berlin nur mitspielen und der Wind aus der richtigen Richtung kommen“, sagt Borgers. Er hofft, dass seine Athletin im Olympiastadion mit einem guten Ergebnis Selbstvertrauen für ihren wichtigsten Wettkampf in diesem Jahr sammeln kann. Am 23./24. Juli steht in Wattenscheid die Deutsche U-23-Meisterschaft an. „Dann will ich wieder eine Medaille holen“, sagt Jule Gipmann. 2021 gewann sie Silber.