Kreis Kleve : Am Sonntag öffnen sich die Gartentüren

Josef Joerissen und Bernhard Lohmann (links) mit den Gartenbesitzern Marion und Arnd Lotterjonk-Thomas freuen sich schon auf einen schönen Sonntag mit anderen Gartenfreunden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Der Kreisverband Kleve für Heimatpflege präsentiert in Louisendorf die Aktion, die am Sonntag, 26. Juni, ab 11 Uhr im gesamten Kreis Kleve mit 21 Teilnehmern durchgeführt wird.

Im herrlichen Garten des Ehepaares Marion Lotterjonk-Thomas und Arnd Thomas in Louisendorf an der Imigstraße (58b) erläuterten Josef Jörissen und Bernhard Lohmann vom Kreisverband Kleve für Heimatpflege die Aktion „Tag der Offenen Gartentür“. Träger dieser bundesweiten Aktion ist der Verband der Gartenbauvereine in Deutschland. Partner ist die Deutsche Gartenbaugesellschaft in Berlin. Auf der Ebene des Kreises Kleve ist der Kreisverband mit im Boot.

Gärten sind Teil der Kulturgeschichte. Sie geben wider, welche Vorlieben und Träume die jeweiligen Besitzer haben und legen Zeugnis dafür ab, wie der Mensch die Natur versteht und wie er mit ihr umgeht. Der Kreisverband hofft, dass viele interessierte Gartenfreunde so manche offene Gartentür am Sonntag durchschreiten. Diese Aktion des Verbandes findet in diesem Jahr zum 19. Mal statt.

Die ersten Gärten wurden von unseren Vorfahren angelegt, um Früchte, Gemüse sowie Kräuter anzubauen. Ein klassischer (Bauern)garten ist von einer Hecke, Zaun oder Mauer umgeben. Aber um den Garten zu betreten, braucht man einen Eingang, also eine Gartentür. Aus England stammt die Idee der Offenen Gartentür. 1927 wurde sie zum Andenken an die 1925 verstorbene Königin Alexandra initiiert, die sich intensiv für Arme und Kranke einsetzte. Noch heute sind im Königreich an diesem Tag etwa 4000 Gärten geöffnet, die von zwei Millionen Besuchern besichtigt werden.

Der Garten erlebt derzeit eine Art Renaissance, er ist während der Corona-Zeit wieder „in“ geworden. Viele Leute haben wieder Lust ihr eigenes selbst angebautes Gemüse wachsen zu sehen und später zu verzehren.

Mit dem „Tag der Offenen Gartentür“ wird eine Art private Gartenschau veranstaltet. Gleichgesinnte treffen sich, ein Ideenaustausch findet statt, Geheimtipps werden ausgetauscht, und man bespricht Probleme aller Art. Gärten sind immer ein Ausdruck der persönlichen Lebensphilosophie.

Der Kreisverband freut sich, dass in diesem Jahr 21 Gartenbesitzer im gesamten Kreis Kleve, vor Corona waren es bis zu 28, an diesem Tag teilnehmen und ihre Gärten am Sonntag, 26. Juni, von 11 bis 18 Uhr öffnen. Jeder Besucher sollte zumindest eine Mund-Nasenmaske bereithalten.

Der Garten der Familie Lotterjonk-Thomas in Louisendorf an der Imigstraße hat eine Größe von 5000 Quadratmetern. Am 4. Juni 2021 waren der Garten und das Haus der Familie sehr stark durch den Starkregen, der alles überflutete, in Mitleidenschaft gezogen worden. Doch die Familienmitglieder brachten alles wieder auf Vordermann. So kann man jetzt erneut die vielfältigen, aber auch die neu geschaffenen Sitzecken und Kleinoden, die zum Verweilen und Genießen des Gartens anregen, in Beschlag nehmen. „Früher war das der Auslauf für Kühe und Schafe, die meine Eltern hielten. Der Obstbaumbestand war schon vorhanden, doch wir haben noch mehrere Bäume angepflanzt, die wir teilweise bei Freunden ausgegraben und hier eingesetzt haben“, sagt Arnd Thomas. So stehen verstreut Pflaumen- Apfel- Kirschen- Linden- Kastanien- und Walnussbäume im Garten. An einem Walnussbaum befindet sich eine Hängeschaukel, die für charmante Abende zu zweit geeignet ist. „Wir haben den Garten spontan angelegt, eigentlich ohne richtiges Konzept“, ergänzt Marion Lotterjonk-Thomas.