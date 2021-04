Sonderaktion im Kreis Kleve : Verwaltungen dürfen nur bestimmte Mitarbeiter impfen

Kreis Kleve Mit dieser Sonderaktion sollte gewährleistet werden, dass kommunale Ordnungsdienste und publikumsintensive Bereiche arbeitsfähig bleiben, erklärt der Kreis.

(mgr) Es werden nicht grundsätzlich alle Mitarbeiter der Verwaltung geimpft, aber solche, die im Ordnungsdienst arbeiten, in den Sozialbehörden bestimmte Aufgaben erfüllen müssen oder Familien unterstützen. Mitarbeiter, die aufsuchende Hilfe bieten. Kleves Bürgermeisters Wolfgang Gebing ließ nach Anfrage von Ulrike Wäckers (Grüne) im Ausschuss für Personal und Digitales der Stadt Kleve, welche Mitarbeiter der Verwaltung wann geimpft wurden, gar nicht erst den Verdacht aufkommen, hier gäbe es eine Reihenimpfung. Es sei eine klare Vereinbarung mit der Landrätin, der Kalkarer Bürgermeisterin und den Bürgermeistern der übrigen Kommunen getroffen worden, wer eine Impfung bekommen dürfe, so Gebing. Wenn ein Bürgermeister seine ganze Verwaltung angemeldet haben sollte, müsse er etwas falsch verstanden haben, so Gebing salopp.