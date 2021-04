LVR-Klinik Bedburg-Hau rezertifiziert : Haus Fahnenkamps Qualität bescheinigt

Für Alkoholiker ist es meist ein langer Weg, wieder trocken zu werden. Oft beginnt er mit einem Aufenthalt in einer Fachklinik wie Haus Fahnenkamp.

Bedburg-Hau Bereits zum vierten Mal wurde die LVR-Fachklinik für Alkoholkranke und andere Abhängige zertifiziert. Das Qualitätsmanagement bereitet sich darauf immer intensiv vor. Auf das Ergebnis ist das ganze Team stolz.

„Auch wenn das Qualitätsmanagement fest in unserem Alltag integriert ist und wir bereits zum vierten mal zertifiziert wurden, steigt die Aufregung vor einer Rezertifizierung schon ein wenig an“, beschreibt die Qualitätsmanagementbeauftragte und Leitung der therapeutischen Dienste, Vivien Blenkers, die Stimmung in der Fachklinik. „Da wird schon weit im voraus doch noch mal der eine oder andere Ordner gewälzt, um uns eine Selbstkontrolle aufzuerlegen, obwohl wir schon lange die strukturierte Arbeit, orientiert an den Bedürfnissen unserer Rehabilitanden, leben.“