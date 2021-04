Veranstaltung im Kreis Kleve : Gelderner Gymnasiastin siegt bei den Wirtschaftsjunioren

Geldern Louisa Berns vom Lise-Meitner-Gymnasium erzielt bei der Beantwortung von 30 Fragen kreisweit das beste Ergebnis. Jetzt geht es um den Bundestitel.

Wie heißt die EU-Kommissarin für Wettbewerb und Kartellrecht? Was bezeichnet der Begriff Konjunktur? Was versteht man unter dem Begriff Crowdfunding? Rund 30 dieser Fragen aus den Bereichen Wirtschaft, Unternehmen und Ausbildung standen auf dem Fragebogen beim Kreiswettbewerb des bundesweiten Schülerquiz „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“. Das Quiz der Wirtschaftsjunioren (WJ) richtet sich an Schüler der 9. Klassenstufen der allgemeinbildenden Schulen im Kreis Kleve. Vor den Osterferien kürten Juniorensprecher Marius Schulte und WJ-Geschäftsführer Steffen Hasenohr die Siegerin und Platzierte.