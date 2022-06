Kreis Kleve : Kreis „coacht“ Hartz-IV-Empfänger

Kreis Kleve Das Jobcenter des Kreises fördert gezielt Menschen, die trotz Arbeit auf Sozialleistungen angewiesen sind. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist leicht gestiegen.

„Die Ursachen, die dazu führen, dass Erwerbseinkünfte nicht zur Finanzierung des Lebensunterhaltes ausreichen, sind vielfältig, so der Kreis Kleve. Häufig seien Menschen betroffen, die geringfügig oder in Teilzeit beruflich tätig sind. Aber auch vollzeitbeschäftige Personen – beispielsweise mit niedrigen Stundenlöhnen – können auf den aufstockenden Leistungsbezug angewiesen sein. „Umgekehrt können hohe Stundenlöhne bei niedriger Stundenzahl ein Grund sein, weshalb die Person ihren Lebensunterhalt oder den Lebensunterhalt der Familie nicht in ausreichendem Maße selber sicherstellen kann“, so der Kreis weiter.