Neuerung im Kreis Kleve : Schuldnerberatung für alle möglich

info

Nordkreis Hier bietet die Caritas Kleve Schuldner- und Insolvenzberatung an. Die Beratungsstelle mit weiteren Büros in Emmerich am Rhein, Rees, Kalkar und Goch ist auf der Arntzstraße 9 in 47533 Kleve ansässig und montags bis freitags unter 02821 7209220 oder schuldnerberatung@caritas-kleve.de zu erreichen. 2021 nahmen das kostenlose Angebot fast 1500 Menschen in Anspruch.

Südkreis Hier bietet der Caritasverband Geldern-Kevelaer Schuldner- und Insolvenzberatung in den drei Caritas-Centren in Geldern, Kevelaer und Straelen an. Kontaktaufnahme über das Caritas-Centrum Geldern, Südwall 52, 47608 Geldern, Telefonnummer 02831 9102-301, schuldnerberatung@caritas-geldern.de. Rund 900 Menschen nahmen in 2021 das Angebot in Anspruch.

Über den Deutschen Caritasverband bieten die beiden Caritasverbände im Kreis Kleve auch eine anonyme Online-Beratung an. Auf www.caritas.de/onlineberatung gehen und das entsprechende Themenfeld anklicken.