Hauptversammlung : Peter Janßen führt jetzt das Wirtschaftsforum Niederrhein

Kreis Kleve Der Vorsitz des Wirtschaftsforums geht planmäßig von Johannes Janhsen auf Peter Janßen über. Der neue Vorsitzende machte Hoffnung auf wieder mehr Veranstaltungen in Präsenz.

Die rund 60 Teilnehmer am anschließenden Netzwerktreffen „DirektKontakt“ waren zu Gast auf der Terrasse des The Rilano Hotels Cleve City. Sie blickten zurück auf Jahreshöhepunkte wie das Media-Projekt „Wifo-Magazin“, bei dem 30 Mitgliedsunternehmen in kurzen Videos Fragen rund um Unternehmertum, Unternehmerpreis und Wirtschaftsforum beantworteten. Auch das Sommerfest in der Viller Mühle sowie die Verleihung des Unternehmerpreises 2021/2022 waren Veranstaltungen des Wirtschaftsforums Niederrhein, die besonders hervorgehoben wurden.

In seinem Ausblick für das kommende Wifo-Jahr macht der neue 1. Vorsitzende Hoffnung auf wieder mehr Veranstaltungen in Präsenz. „In meiner Amtszeit möchte ich die Stärken der großartigen Unternehmerinnen und Unternehmer am Niederrhein noch mehr in den Fokus rücken“, sagte Peter Janßen. „Unter dem Stichwort ‚Best Practice‘ werden wir diese dann auch als Inspiration für Aktionen und Veranstaltungen für unsere Mitglieder nutzen.“ Das beinhaltet neben Betriebsbesichtigungen auch eine angedachte Mitgliederreise im Frühjahr 2023 sowie die 17. Verleihung des Unternehmerpreises Niederrhein am 9. November 2023 in der Stadthalle Kleve.