Landrätin des Kreises Kleve : Silke Gorißen wird NRW-Landwirtschaftsministerin

Kreis Kleve Die Kreis Klever Landrätin, Silke Gorißen, wird überraschend neue Landesministerin. Sie kümmert sich künftig um das Ressort Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Das wurde am Mittwochmittag bei der Vorstellung des Kabinetts von Ministerpräsident Hendrik Wüst bekannt. „Dafür braucht es Kompetenz, dafür braucht es Durchsetzungsstärke und einen klaren Kompass. All das hat unsere zukünftige Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz“, sagte Ministerpräsident Wüst über Gorißen. „Sie ist eine ausgewiesene Verwaltungsmanagerin mit umfassender kommunalpolitischer Erfahrung im ländlichen Raum, sie kommt aus dem ländlichen Raum, sie kennt den ländlichen Raum und sie genießt das Vertrauen des ländlichen Raums. Ich bin daher sehr froh und dankbar, dass ich sie in unserem Zukunftsteam begrüßen darf.“