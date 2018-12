Kleve : Inner Wheel Club spendet 3448 Euro

3448 Euro betrug der Erlös der „LebensArt“. Ein Ergebnis, das ohne den großen Einsatz der Inner Wheel-Damen nicht denkbar gewesen wäre. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Inner Wheel Club Kleve veranstaltete in Keeken seine Ausstellung „LebensArt“. Am Ende des Tages konnte Präsidentin Ute Kottnik ein erfreuliches Resultat vermelden: 3448 Euro betrug der Erlös der „LebensArt“, der zu gleichen Teilen an die Rheinschule Emmerich und die Rotaract-Organisation KidsCamp übergeben wurde.

Der Inner Wheel Club Kleve veranstaltete seine Ausstellung „LebensArt“. Unter der Federführung von Ellen Regel gelang es wieder, eine Symbiose aus künstlerischer sowie kunsthandwerklicher Präsentation und einem kulinarisch abgerundeten Angebot für einen guten Zweck herzustellen. Die Ausstellung fand an einem neuen Standort statt: Mit Unterstützung der Hausherrin Katrin Hansen gelang der Umzug vom Hof ten Berge in Kellen zum Café im Gärtchen. Viele hundert Interessierte zog es in die Lokalität zwischen Keeken und Bimmen. Dort boten 18 Kunsthandwerker unterschiedlichste Werke zum Betrachten und zum Kauf an, während die Mitglieder des Inner Wheel Clubs für das leibliche Wohl der Gäste sorgten.