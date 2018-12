Sammler erzählt bizarre Geschichte: Vom Klever, der zweimal starb

Kleve Martin Wennekers berichtet von einer bizarren Geschichte: Er besitzt die Totenzettel für einen Mann, der nach dem Ersten Weltkrieg für tot erklärt wurde, ein Jahr später aber plötzlich lebendig nach Kleve zurückkehrte. Der Mann starb 1978 „zum zweiten Mal“.

„Jesus! Maria! Joseph! Willibrordus!“ – diese Passage prangt über dem Totenzettel für Wilhelm Vingerhoet aus Kleve. Die Trauer seiner Familie nach Ende des Ersten Weltkriegs muss groß gewesen sein: Der damals 20-Jährige soll am 10. November 1918, ausgerechnet am letzten Tag des Krieges, in Frankreich von einem Granatsplitter getroffen worden und den Heldentod für sein Vaterland gestorben sein. Das haben wohl Soldaten-Kollegen berichtet, die nach dem Krieg ohne Wilhelm Vingerhoet in ihre Heimat Kleve zurückgekehrt sind. Kurz darauf riefen die Angehörigen zum „frommen Andenken“ an ihren „christlichen Jüngling“ auf. „Möge ihm Gott der Herr das heldenmütige Opfer seines jungen Lebens reichlich belohnen“, heißt es in einem Totenzettel, der wohl bei der Trauerfeier für den jungen Mann ausgegeben wurde – vermutlich in der alten Kirche in Kellen. „Die Angehörigen dürften nicht schlecht gestaunt haben, als Wilhelm Vingerhoet ein Jahr später, zu Weihnachten 1919, plötzlich lebendig vor ihnen stand“, sagt Martin Wennekers.