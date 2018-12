Kleve: Ehrenamtler für SOS-Kinderdorf gesucht

KREIS KLEVE Viele Menschen, die ihr Berufsleben hinter sich gelassen haben, besitzen Fähigkeiten, die anderen Menschen im Alltag helfen. Sie sind nachgefragte Ehrenamtler.

(RP) Schnell und geschickt nimmt Ursula Elders-Kersjes die Tassen und Teller aus dem Schrank und stellt sie im Café des SOS-Kinderdorf-Zentrums „Kalkarer 10“ auf die Gästetische. Jeden Freitagvormittag, bevor die Gäste kommen. Bei Ahmet Ören ist es ein Fahrrad, das repariert werden muss. Jeden Donnerstagnachmittag schraubt und flickt er in der Fahrradwerkstatt des SOS-Kinderdorfs.

Reibungslos funktionieren sollten auch die Fahrräder der Kinder und Jugendlichen, die im Kinderdorf in Materborn ganzjährig leben. Denn oft fahren sie mit dem Rad zur Schule, besuchen damit Freunde oder fahren zum Fußballtraining. Vor kurzem wurde eine neue Fahrradwerkstatt auf dem Kinderdorf-Gelände eingerichtet. Einmal pro Woche ist Ahmet Ören vor Ort. Der 70-Jährige verfügt als pensionierter Ingenieur über viel technisches Verständnis, dass er gerne an die Kinder und Jugendlichen weitergibt. „Ich finde es wichtig, dass die Kinder mit anpacken und dadurch lernen, wie die Mechanik eines Fahrrades funktioniert“, sagt Ören. Bereichsleiter Elmar Haal ergänzt: „Die Kinder sind gerne in der Fahrradwerkstatt. Sie kommen mit Ahmet Ören ins Gespräch, berichten über ihren Tag und können selbst etwas tun. Das stärkt und gibt Sicherheit.“