Bürgermonitor : Turnhalle: Zustände wie in den 60ern

Die Turnhalle an der Grundschule wurde Anfang der 60er Jahre gebaut. Das hohe Alter sieht man ihr deutlich an. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve-Griethausen Verrostete Fenster mit Einfachverglasung, Duschen funktionieren nicht richtig und aus dem Abfluss kommen Würmer und Ungeziefer - so ist die Lage in der Turnhalle in Griethausen. Die Stadt Kleve überlegt, ob saniert werden soll.

In dieser Turnhalle ist der Lack ab. Griethausener, die dort regelmäßig Sport treiben, berichteten dem Bürgermonitor der RP von unhaltbaren Zuständen. Sie haben einfach keine Lust mehr, sich dort zu duschen und umzukleiden, in einer Halle zu trainieren, deren baulicher Zustand aus ihrer Sicht beklagenswert ist.

„Wir kennen es zwar nicht anders, aber irgendwann ist ein Punkt erreicht, an dem es so einfach nicht mehr weitergeht. Die Stadt muss jetzt tätig werden und dringend sanieren“, sagt ein RP-Leser, der ungenannt bleiben möchte. Die Halle an der Grundschule, die im Eigentum der Stadt Kleve ist, wurde Anfang der 60er Jahre errichtet, ist jetzt also fast 60 Jahre alt. Wir haben die Stadtverwaltung gefragt, wie sie den Zustand der Halle einschätzt. Die Antwort: „Der Zustand entspricht im wesentlichen dem Errichtungszustand.“ Das kann man so übersetzen: Alles sieht noch so aus wie in den 60ern. Man könnte auch sagen: Seit 60 Jahren wurde so gut wie nichts investiert.

Die Probleme sind vielfältig, ziehen sich über Jahre hinweg. „Zwei, drei Jahre lang konnten man nicht mal duschen, weil die Abflüsse verstopft waren“, berichtet der Leser. Immerhin: Inzwischen hat die Stadt reagiert und die Duschköpfe repariert. Außerdem wurden, so Stadt-Sprecher Jörg Boltersdorf, in diesem Jahr Fliesenschäden behoben, der Flur erhielt einen neuen Anstrich und am Hallendach wurden Reparaturen vorgenommen.

Dennoch: große Aufgaben bleiben. Unser Leser schildert, woran es überall hapert: Alle Fenster sind einfach verglast. „Es ist unglaublich, wie viel Energie und somit Geld da einfach verplempert wird“, sagt der Griethausener. An einem Fenster der Jungen- bzw. Herrenumkleiden nagt der Rost. Die Waschbecken sind so alt wie die Halle selbst, gleiches gilt für die Heizkörper und wohl auch die Wasserleitungen. In den Mädchen- bzw. Damenumkleiden funktioniert derzeit nur eine Dusche richtig, so der Leser. Im Bereich zwischen Umkleiden und Halle ist der Boden abgesackt, so dass eine Stolperkante entstanden ist. In vielen Wandfliesen im Sanitärbereich zeigen sich Risse.

Und es wird richtig eklig: Aus einem Abfluss im Duschbereich kommen Würmer und Ungeziefer. Das Abflussgitter ist verrostet und augenscheinlich auch verschimmelt. „Wir waren schon kurz davor, das Gesundheitsamt anzurufen“, sagt der RP-Leser. Er hat unserer Redaktion aktuelle Fotos zukommen lassen, die die von ihm beklagten Zustände in der Halle zeigen.



Nachdem unsere Redaktion die Verwaltung mit den Vorwürfen konfrontiert hat, sind Vertreter der Stadt Kleve am Donnerstag, 20. Dezember, nach Griethausen gefahren und haben sich selbst ein Bild von den Zuständen in der Turnhalle gemacht. Sie kommen zu einer ganz anderen Einschätzung als der Leser. „Es bestehen keine Sicherheitsbedenken und kein Reparaturbedarf“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt im Bezug auf die gesprungenen Fliesen. Auch die übrigen beklagten Mängel gebe es so nicht: „Im Abfluss ist kein Dreck, kein Schimmel und es gibt auch kein Ungeziefer. Am Heizkörper der Jungendusche befindet sich geringer Rostbefall. An zwei Fensterrahmen ist geringer Rost feststellbar. In der Damendusche funktionieren sieben Duschköpfe.“ Allerdings räumt die Stadt ein: „Die Verglasung entspricht dem Errichtungszustand.“

Die beiden Roststellen an den Fenster, so kündigt Stadt-Sprecher Boltersdorf an, sollen Anfang des Jahres beseitigt werden. Andere beanstandete Mängel seien inzwischen behoben worden. Allerdings räumt die Stadtverwaltung ein, dass immer nur notwendige Reparaturen gemacht wurde, sonst aber nicht viel mehr.

So ganz überzeugt davon, dass kein weiterer Handlungsbedarf besteht, ist man am Ende nicht. „Die weitere Vorgehensweise einer möglichen Sanierung wird derzeit beraten“, heißt es am Schluss der städtischen Stellungnahme.