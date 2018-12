Entdeckungstour am Niederrhein : Drei Busse voller Unternehmer im Kreis

Auch die Gemeinde Wachtendonk präsentierte sich beim Busunternehmertag 2017 und begeisterte die Interessierten mit ihrem historischen Ortskern. Foto: Kreis-WfG

Kreis Kleve „Weite, Wasser, Wunderland – auf Entdeckungstour am Niederrhein“ lautet das aktuelle Motto, mit dem die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve einlädt. Die Übernachtungszahlen im Kreis sollen weiter gesteigert werden.

(RP) Wenn sich die Niederrheiner in den nächsten Tagen und Wochen ein „Frohes Neues Jahr“ wünschen, dann dürften die Touristiker in den Städten und Gemeinden damit auch den baldigen Busunternehmertag Kreis Kleve verbinden. „Weite, Wasser, Wunderland - Auf Entdeckungstour beim 6. Busunternehmertag Kreis Kleve am Niederrhein“, lautet der Titel der zweitägigen Veranstaltung, mit der die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve vor allem Übrigen besonders ein Ziel verfolgt: Die Steigerung der Übernachtungszahlen im Kreisgebiet und das baldige Erreichen der runden Million.

„Der Busunternehmertag Kreis Kleve hat sich in den letzten Jahren zu einer ganz besonders wertvollen Veranstaltung gemausert. Es sind nicht wenige Tourismusförderer, die uns einen wachsenden Zuspruch ihres Standortes im Reisebus-Segment rückmelden“, so die Kreis-WfG als Veranstalterin. 1.600 Busreise-Veranstalter in Deutschland und dem angeschlossenen BeNeLux-Raum werden mit einer Einladung ins Kreisgebiet auf die Region aufmerksam gemacht. Etwa 120 von ihnen - also drei Busse voller Busunternehmer - werden dann am 1. und 2. Februar Gäste im Kreis Kleve sein.

Nachdem die Veranstaltung vor 24 Monaten im südlichen Kreisgebiet stattgefunden hat – präsentiert wurden Standorte wie Kevelaer, Issum, Straelen und Wachtendonk – haben sich die Organisatoren in diesem Winter für Ziele in der Nähe beider Rheinbrücken entschieden. Das „The Rilano Hotel Cleve City“ wird diesmal seine Kissen für diese wichtige Zielgruppe zurechtlegen. Emmerich am Rhein mit seiner Promenade, mit dem herrlichen Weitblick von Hochelten aus und einer Fahrt im noch jungen Passagierschiff „Germania“ stehen zum Einstieg im Programm. Anlegen wird man selbstverständlich in Rees und wird für die älteste Stadt am Niederrhein werben. Das Abendessen findet dann im Herzen von Kalkar statt. Zunächst gibt es das Abendessen in drei Gängen im historischen Ratskeller, dann den Schlummertrunk in der Kalkarer Mühle. Ein Verwöhn-Programm, das ans Wiederkommen appellieren soll.



Der Morgen des nächsten Tages gehört dem Übernachtungsstandort Kleve. Nach dem Frühstück geht es vom Rilano aus auf einen Spaziergang zum Museum Haus Koekkoek. Zum Mittagessen wird man den jungen Landgasthof Westrich in Bedburg-Hau erleben, bevor es dann zum Schlussakkord im Wunderland Kalkar kommt.

Hier werden sich alle Städte und Gemeinden im Rahmen der Touristikmesse Niederrhein von ihrer besten Seite zeigen. Farbenfrohe Messestände, handfeste Informationen und gewinnende Gespräche – dies alles wird zum Nachmittag auf der Messe gehören. Landrat Wolfgang Spreen wird die Gäste im Konferenzgebäude des Wunderland begrüßen, und Heinrich Sperling aus Düsseldorf wird zum Stand der Vorbereitungen „seiner“ Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort sprechen. Eine Landesgartenschau, auf der auch die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve mit den Kollegen aus den Städten und Gemeinden vertreten sein wird.