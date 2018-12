Kreis Kleve: Tipps zum sicheren Umgang mit dem Feuerwerk

Kreis Kleve „Feuerwerkskörper gehören nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen. Das gleiche gilt auch für alkoholisierte Personen“, sagt Kreisbrandmeister Reiner Gilles.

„Werfen oder starten Sie Feuerwerkskörper beziehungsweise Raketen nicht von Balkonen, da diese zum Beispiel in unterhalb vom Balkon geöffnete Fenster oder in Nachbarhäuser fallen können“, so Gilles weiter. Wichtig sei, dass ausreichender Sicherheitsabstand, der zu Personen, Gebäuden, Bäumen und Fahrzeugen eingehalten werden muss. Auch sollten Feuerwerkskörper nach dem Zünden niemals in der Hand behalten werden. „Werfen Sie Böller sofort nach dem Anzünden weg oder stellen Sie diese je nach Typ zum Anzünden hin und entfernen Sie sich rasch. Auch dürfen Feuerwerkskörper niemals in die Richtung von zuschauenden Personen geworfen werden, wobei Feuerwerkskörper niemals gebündelt oder gemeinsam zur Explosion, auch nicht in Dosen oder Flaschen gezündet werden sollen“, sagt der Kreisbrandmeister. Auch müssen Raketen immer senkrecht und niemals waagerecht abgeschossen werden. Zudem sollten vermeintliche Blindgänger nicht sofort angefasst werden, da diese auch noch verspätet zünden können. „Übergießen Sie Blindgänger mit Wasser um diese so unbrauchbar zu machen. Gerade für Kinder, die solche Kracher nicht zünden dürfen, stellen sie spätestens am nächsten Tag eine enorme Gefahr dar“, warnt Gilles eindringlich vor der Gefahr. „Es würde uns freuen wenn auch wir das Silvesterfeuerwerk genießen können und nicht so oft ausrücken müssen. Dazu können auch Sie beitragen indem Sie unsere Tipps zum richtigen Umgang mit Feuerwerk beherzigen“, so Gilles abschließend. Er wünscht auch im Namen sämtlicher Feuerwehren im Kreis Kleve allen Bürgern einen geruhsamen Jahreswechsel und ein glückliches Neues Jahr 2019.