Bürgeranträge : Giesen will ein historisches Glasdach schützen

Kleve Der entsprechende Antrag an den Rat wurde formuliert. Der Ausschuss für Bürgeranträge tagt am Donnerstag, 12. März.

Was viele nicht wissen: In dem dunklen, baufälligen Dach hinterm Klever Bahnhof, das zum Abriss ansteht, versteckt sich ein historisches Glasdach aus den Anfangszeiten der Bahn, als man stählerne Tempel für die Züge baute und mit viel Glas Licht auf die Bahnsteige ließ. In Kleve war es nur ein vergleichsweise kleines Glasdach, nicht zu vergleichen mit dem der großen Bahnhöfe. Aber doch auch hier hatte man sich Mühe gegeben mit den eisernen Streben, die das Glas hielten, die reichlich verziert sind und von der Kunst künden, dass auch reine Zweckbauten schön gestalten werden.

Dieses versteckte Glasdach gehört zu den verborgenen Stücken Klever Geschichte, die der Restaurator Clemens Giesen auf seinen Führungen so beredt den historisch interessierten Bürgern vorstellt. Deshalb hat Giesen als Mitglied der Offenen Klever (OK) den Antrag an den Ausschuss für Bürgeranträge formuliert, „der Rat der Stadt Kleve möge beschließen, das gläserne Vordach bzw. Bahnsteigdach – inklusive der gusseisernen und schmiedeeisernen Verstrebungen aus der Bauzeit des Bahnhofs – als Teil des Denkmals Bahnhof in die Denkmalliste einzutragen“.