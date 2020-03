Coronavirus : Weiter keine bestätigte Erkrankung im Kreis Kleve

Kreis Kleve Der Kreis Kleve ist bislang vom Coronavirus verschont geblieben. Weiterhin gibt es keinen bestätigten Fall.

Auch am Montag kamen wieder Menschen aus dem Norden des Kreises Kleve ins Fieberzelt am St.-Antoniushospital in Kleve, um sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Bislang (Stand Montag, 12 Uhr) gibt es jedoch keinen Patienten, bei dem das Virus festgestellt wurde. Das sagte am Montag Kreis-Sprecherin Ruth Keuken auf Anfrage. In diesen Tagen überlegen sich mehrere Veranstalter, ob sie geplante Events wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus absagen. In diesem Zusammenhang weist Keuken darauf hin, dass die Entscheidung und die Verantwortung beim jeweiligen Veranstalter liegen. Der Kreis hatte eine Empfehlung ausgesprochen, große Veranstaltungen abzusagen. Dabei gebe es keine Faustregel, ab welcher Teilnehmerzahl dies gelten soll, so Keuken. Vielmehr gelte es zu beachten, aus welchen Gebieten die Besucher kämen und in welchem Alter sie seien. Ältere Menschen seien eher gefährdet als jüngere, so Keuken.