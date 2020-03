Fußball : Kreis Kleve-Geldern gibt Grünes Licht für die Jugend-Sonderliga

Kreis Kleve Die neue Spielklasse für A-, B- und C-Junioren wird ab der neuen Saison zwischen der Niederrheinliga und der Leistungsklasse eingeführt. Jeweils vier Teams aus den Kreisen Kleve-Geldern, Rees-Bocholt und Moers sind dabei.

Bei der Arbeitstagung der Fußball-Jugend sprachen sich 20 Vereine für die neue Klasse aus, zwölf waren dagegen, 15 enthielten sich. „Ich bin froh, dass die Sonderliga kommen wird. Alles andere hätte uns in der Nachwuchsarbeit um Jahre zurückgeworfen“, sagt Ferdinand Karos (Kranenburg), Vorsitzender des Jugendausschusses des Kreises Kleve-Geldern. Bei der Versammlung habe es, so Karos, aber auch große Vorbehalte gegen die neue Liga gegeben, „weil die kleineren Vereine befürchten, dass die Dominanz der bei der Jugendarbeit führenden Klubs künftig noch größer wird“.

In den drei Altersklassen sollen ab der kommenden Saison Sonderligen mit jeweils vier Teams aus jedem Fußball-Kreis gebildet werden. Die Vereine können sich für einen Start in der Liga bewerben. Ziel sei es, so Karos, dass ambitionierte Mannschaften mit dem Ziel Niederrheinliga die Chance erhalten, sich mit Gegnern auf Augenhöhe zu messen. „So können sie sich besser auf die Qualifikationsrunden zur Niederrheinliga vorbereiten“, sagt der Vorsitzende des Kreis-Jugendausschusses.

Für einen Start in der Liga kann sich jeder Verein anmelden. Sollte es in einem Kreis mehr als vier Mannschaften geben, die in der neuen Klasse auflaufen wollen, müssten Qualifikationsspiele ausgetragen werden. Absteiger aus der Niederrheinliga sind automatisch in der Sonderliga spielberechtigt. „Denn wir können ein Team laut unseren Durchführungsbestimmungen nicht von der Niederrheinliga zwei Klassen runter in die Leistungsklasse absteigen lassen“, so Ferdinand Karos.