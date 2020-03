Kostenpflichtiger Inhalt: Wettbewerb in Kleve : So schön ist Kalkars Rathaus

Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve Kalkar ist eine der Städte, die sich um den Titel „Schönstes Rathaus in Nordrhein-Westfalen“ bewerben. Bis zum 9. März konnten Bürger auf Facebook abstimmen, bekanntgegeben wird der Sieger am 28. März bei einem Kongress des Heimatministeriums in Wuppertal.