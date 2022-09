Street Art und mehr : Jugendkultur auf dem Panniergelände in Kleve

Mitmach-Gelegenheiten gibt es in Kleve zur Genüge. Alle Angebote an diesem Samstag sind kostenlos. Foto: Rensing

Kleve In rund 100 Städten in ganz NRW zeigen Jugendliche am letzten Samstag im September, was sie drauf haben. Auch Kleve ist wieder aktiv mit dabei.

Am kommenden Samstag, 24. September, gestalten die Jugendlichen auf dem Panniergelände an der Ackerstraße das Programm mit zahlreichen künstlerischen und kreativen Elementen. Bereits ab 15.30 Uhr verwandelt sich der Innenhof der früheren Schuhfabrik in die „4uZone“: Hier kann man sich bei preiswerten Getränken und kleinen Snacks mit Freunden treffen, Graffiti sprayen, Musik machen und chillen. Auf der Open-Stage können Musiker und Bands auftreten und per „GreenScreen“ reist man an ferne Orte.

Um 16 Uhr starten die ersten kostenlosen Workshops zum mitmachen: Parkour, Streetdance, ImproTheater, Rap, Breakdance und springen auf der „AirTrack“. Erfahrene Jugendliche zeigen anderen, wie es geht. Jeder kann ohne Vorerfahrung mitmachen.

Um 20.30 Uhr ist dann „show-time“ auf der Bühne im Theater: Es gibt eine coole Mischung aus Musik und Tanz, Action und Theater, schnellen Beats und ruhigen Elementen. Und alles wird von und für Jugendliche gemacht.

Alle Angebote sind an diesem Tag kostenlos und jeder ab 13 Jahren ist willkommen.