Erste Ausgabe in Kalkar : 550 Besucher bei Premiere vom Respectival im Kreis Kleve

(RP) Der Kreis Kleve hat dem gegenseitigen Respekt, Toleranz und Diversität einen Aktionstag gewidmet. Das „Respectival“ feierte am Wochenende seine Premiere auf dem Fingerhutshof in Kalkar-Wissel. Mit Spaß, Aktionen und Spiel anstatt des mahnenden Zeigefingers brachten die Organisatoren den Gästen diese Werte näher.

„Toleranz und Respekt sind keine Selbstverständlichkeit! Auch in unserer aufgeklärten und eng vernetzten Gesellschaft gibt es immer wieder Rückfälle und Bewegungen in eine völlig andere Richtung mit teilweise Besorgnis erregenden Entwicklungen. Aus diesem Grund ist es so wichtig, bereits bei unseren Kleinsten in der Gesellschaft mit einer frühzeitigen Aufklärung zu diesem Thema zu beginnen“, begrüßte Stefan Welberts, erster stellvertretender Landrat des Kreises Kleve, die Besucher.