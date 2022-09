Nach Vorbild Kleve : Bedburg-Hau fördert Balkonsolarmodule

Bedburg-Hau Der Rat der Gemeinde hat beschlossen, dass Balkonsolarmodule von der Gemeinde finanziell bezuschusst werden sollen. Damit folgt man einem Antrag der Grünen. Was das konkret heißt.

Die Idee stammt aus Kleve. Und weil sie dort so gut angekommen ist, wird sie nun auch in Bedburg-Hau umgesetzt: Der Rat der Gemeinde hat beschlossen, dass Balkonsolarmodule von der Gemeinde finanziell bezuschusst werden sollen. Damit folgt man einem Antrag der Grünen. Konkret wurde die Bezuschussung von Balkon-PV-Anlagen für Mieter und Eigentümer einer Wohnung beschlossen, um die CO 2 -Emissionen in Bedburg-Hau weiter zu senken. Analog der Förderung in Kleve soll eine Richtlinie erarbeitet werden, nach der 10.000 Euro für den Haushalt 2023 bereitgestellt werden. Die Höhe der Förderung soll maximal 200 Euro pro Haushalt betragen. Die Anlagen liegen bei etwa 1000 Euro in der Beschaffung, wie Heinz Seitz von den Grünen erklärte. Damit könne man 50 Anlagen subventionieren. Seitz machte noch eine Rechnung auf: Mit den Anlagen zusammen könne man 30.000 Kilowattstunden im Jahr erzeugen – genug für acht Haushalte.