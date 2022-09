Aktion Stadtradeln : Stadtradel-Stars in Kleve ausgezeichnet

Stadtradel-Stars in Kleve ausgezeichnet

Kleve Rund 7000 Menschen haben beim Stadtradeln im Kreis Kleve insgesamt mehr als 1,3 Millionen Kilometer zurückgelegt. Die besten wurden nun im „Aktionslabor“ geehrt.

Wären sie diese Strecke mit dem Auto gefahren, hätten sie 210 Tonnen umweltschädliches Kohlenstoffdioxid (CO²) in die Luft geblasen. So aber waren rund 7000 Menschen aus dem Kreis Kleve drei Wochen lang im Rahmen der Aktion „Stadtradeln“ in diesem Sommer völlig emissionslos unterwegs. Im „Aktionslabor“ der Stadt Kleve wurden die aktivsten Radler nun geehrt.