Drei Tage Volksfest : Hasselt feiert Kirmes

Bedburg-Hau-Hasselt Der BSV Hasselt-Qualburg mit dem Königspaar Marcel I. Hermsen und Lea I. Franken lädt ein. Es gibt Live-Musik und ein dreitägiges Programm.

Mit einer Kinderdisco am Freitag, 23. September, 18 Uhr, wird die diesjährige Kirmes eröffnet. Um 20 Uhr schließt sich die Ibiza-Night mit den DJ‘s „BML Light & Sound“ an, an. Happy-Hour ist bis 22 Uhr angesagt. Erstmals laden die Kirmesfreunde Hasselt zur Kölschen Nacht am Samstag, 24. September, ein. Hierfür konnte die Band „Hey Kölle“ gewonnen werden, die mit Kölschen Liedern das Publikum auf Schwung bringen wird. Karten im Vorverkauf zum Preis von 15 Euro sind bei der Markisen Stange, Blumenparadies Hasselt oder der Biermann Veranstaltungstechnik erhältlich. Der Einlass ist um 19.33 Uhr, wo es auch noch Karten geben wird.

Die Schützen und das Tambourcorps Hasselt-Qualburg stehen am Sonntag, 25. September, im Mittelpunkt des Geschehens. Ab 14.30 Uhr beginnt ein buntes Treiben in und am Festzelt. Beim kostenfreien Bungee-Jumping könnte Anstehen wieder angesagt sein. Die Schützen treten um 15 Uhr an um anschließend im Festumzug des BSV Hasselt-Qualburg mit den Musikvereinen und den örtlichen Vereinen den neuen König an seiner Residenz abzuholen. Die Parade am Festzelt ist um 16.30 Uhr. Schließlich heißt es für Jens (I.) Looschelders Abschied von Zepter und Kette zu nehmen, damit der neue König proklamiert werden kann. Der Krönungsball mit den Materborner und Qualburger Königs- und Thronpaaren und der Partyband Rendevouz schließt sich an.