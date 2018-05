Bedburg-Hau: Eltern sollen mehr für Betreuung zahlen

Bedburg-Hau In einer Sondersitzung will der Gemeinderat Bedburg-Hau heute neue Beitragsregelungen für Offene Ganztagsschule und Schule von acht bis eins beschließen. Die Mehrheit der Ratsmitglieder ist für eine Anhebung für Besserverdiener.

Die Verwaltung hatte in vorausgegangenen Ausschuss- und Ratssitzungen eine Vorlage erarbeitet, wie sich der Plan umsetzen ließe. Diese fand jedoch nur bei der CDU-Fraktion ungeteilte Zustimmung. Daraufhin bat die Verwaltung die Fraktionen um eigene Vorschläge, die inzwischen von der Verwaltung ausgewertet wurden. Am besten kam der Vorschlag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen an. Er wird heute in der Ratssitzung den Fraktionen zur Abstimmung vorgelegt.