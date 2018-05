Kreis Kleve: Awo kooperiert mit der Hochschule

Kreis Kleve Ziel ist die Vernetzung mit dem Studiengang sowie Bindung von Fachkräften.

Die Kreis Klever Awo kooperiert ab sofort mit dem Studiengang "Gender and Diversity", B.A., der an der Fakultät Gesellschaft und Ökonomie der Hochschule Rhein-Waal am Standort Kleve angeboten wird. "Ziel ist die Vernetzung des Studiengangs mit unserem Verband sowie die Bindung von Fachkräften an die Region", erläutert Awo-Geschäftsführerin Marion Kurth.