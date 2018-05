Lokalsport: Heinz-Jürgen Rocker weiter SSV-Chef

Kleve Der 1. Vorsitzende Heinz-Jürgen Rocker begrüßte bei der Jahreshauptversammlung des SSV Louisendorf zahlreiche Mitglieder. Geehrt wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft: Ursula Beekmann-Graf, Birgit Kilzer, Inge Johann, Karola Scharff, Horst Koppetsch, Klaus Pleines, Dieter Rocker und Heinz Minor, für 40 Jahre: Michael Altes, für 25 Jahre: Renate Koppetsch, Uschi v. d. Loo, Ingelore Hetzel, Heiko Altes, Florian Eberhard, Niklas Eberhard, Steffen Janßen und Markus Kannenberg.

Martina Lange konnte im aktuellen Geschäftsbericht feststellen, dass der SSV derzeit 372 Mitglieder hat. Der SSV sei gut aufgestellt. Das breitgefächerte Angebot des SSV erlaube jedem aktiv Sport zu betreiben. In diesem Jahr ist wieder das Open-Air, die Sommernachtsparty, eingeplant. Hierfür konnten drei live Musikbands verpflichtet werden.

Jugendfußball: Unter Jürgen Kilzer spielen die E-Jugendlichen in ihrer Gruppe ohne Wertung. Demnächst soll diese Mannschaft in der D-Jugend gemeldet werden. Die A- und B-Jugendspieler kicken in der Spielergemeinschaft Keppeln/Louisendorf.