Familienausflüge am Niederrhein : Raus in den Frühling

Kreis Kleve Die Osterferien sind die beste Gelegenheit, um mit der ganzen Familie das Wetter zu genießen. Ein Überblick, wo das am Niederrhein am besten geht, und Alternativen, wenn es doch mal regnen sollte.

Die ersten Sonnenstrahlen im Frühling sind wohl mit keinen anderen zu vergleichen. Und in den Osterferien haben die meisten Familien endlich mal Zeit, das Ende des Winters richtig zu genießen. Im Kreis Kleve gibt es viele tolle Aktionen und Ausflüge.

Den Frühling erforschen in St. Bernardin Am Montag, 15. April, von 10 bis 14 Uhr sind die Frühlingsforscher in St. Bernardin in Kapellen unterwegs – beim Ferienerlebnistag für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Unter Leitung von Sabine Kotzan machen sich die kleinen Forscher im Schaubauerngarten und Park auf die Suche nach Frühlingsboten aus dem Tier- und Pflanzenreich. Bitte warme, regenfeste, alte Kleidung, bei Bedarf Sonnencreme und -kappe, Lunchpaket und Getränke mitbringen. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit der Volkshochschule. Anmeldung: VHS Gelderland, Kapuzinerstraße 34 in Geldern, Telefon 02831 93750, www.vhs-gelderland.de. Die Teilnahme kostet acht Euro.

Info Ausflugstipps für den Niederrhein Tipps in Buchform Die Autorin Susanne Wingels aus Bedburg-Hau schreibt Bücher mit Ausflugsideen am Niederrhein, unter anderem „Niederrhein mit Kindern“ und „Niederrhein – 1000 Ausflugstipps“. Online Auf den Internetseiten www.niederrhein-tourismus.de und www.nrw-tourismus.de gibt es viele Berichte und Ausflugsideen.

Fahrrad fit machen Am 28. April verwandelt sich der Peter-Plümpe-Platz in Kevelaer in eine Fahrradmesse unter freiem Himmel. Zwischen 11 und 18 Uhr gibt es bei der „Fahrradpause“ Neuheiten und Wissenswertes ums Zweirad. Händler haben die neuesten Modelle im Gepäck: von City- und Mountainbikes über Kinderfahrräder bis zu Spezialrädern für begleitetes Fahren. Auch zum Thema Sicherheit gibt es einiges zu entdecken, und die touristische Info-Meile bietet Empfehlungen für Radtouren in die Region. Auch der Einzelhandel öffnet an dem Sonntag von 13 bis 18 Uhr seine Türen. Am 28. April findet auch die Fahrradwallfahrt von Weeze nach Kevelaer statt.

Flamingos beobachten im Zwillbrocker Venn Seit über 35 Jahren kommen Flamingos zur Brut ins Zwillbrocker Venn im Kreis Borken. Erst brütete hier nur der Chile-Flamingo, dann kamen der Europäische Rosa Flamingo, der Karibische Flamingo und Zwergflamingo hinzu. Während der Brutzeit im April und Mai können bis zu 50 Flamingos im Zwillbrocker Venn beobachtet werden. Das Areal kann man mit dem Fahrrad oder zu Fuß erkunden, Infos zu den Tieren gibt es an der biologischen Station montags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr, am Wochenende und feiertags von 12 bis 17 Uhr. Tipp: Ein Fernglas zum Flamingos beobachten mitnehmen.

Kunst aus der Wunderkammer Eine sichere Nummer, auch bei schlechtem Wetter: Das Kurhaus Kleve bietet am Samstag, 20. April, von 11 bis 13 Uhr einen Workshop für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren. Monika Buchen übt mit den Teilnehmern freies Malen, Mischtechnik auf Papier und Leinwand. Die Kinder können eigene Bildideen mitbringen oder sich von den Möglichkeiten und Materialien der Wunderkammer inspirieren lassen. Als Überraschung sind besondere Künstlerutensilien vor Ort. Die Teilnahme kostet zehn Euro.

Auf den Spuren der Schmuggler Auf Baumstämmen über Gräben balancieren, Seile hochklettern und spannende Geschichten lesen, das ist alles auf dem Schmugglerpfad in Straelen möglich. Entlang der „grünen Grenze“ sind tatsächlich früher Butter und Kaffee illegal von den Niederlanden nach Deutschland transportiert worden. Daran erinnert der 2,6 Kilometer lange Pfad, der spielerisch erforscht werden kann. Entlang des Weges, man muss immer den bunten Eulen aus Ton folgen, gibt es anhand der Schautafeln noch viel Wissenswertes über Pflanzen und Tiere zu lernen. Es gibt „Fühl-Kästen“ und Unterschlupfe zum Erkunden. Startpunkt ist am Bauernhofcafé Jacobs, Grenzweg 35 in Straelen. Dort gibt es auch einen Plan zum Pfad und ein Quiz für einen Euro zum Mitnehmen. Nach dem Rundgang kann dort eine Verschnaufpause bei Limo und Kuchen eingelegt werden oder beim niederländischen Nachbarn, dem Haus Jagersrust.