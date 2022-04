Bibliothek in Radevormwald : Das bietet die Bücherei in den Ferien

Blick in die Räumlichkeiten der Stadtbücherei im Bürgerhaus. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Verschiedene Angebote in den kommenden lassen keine Langeweile für Kinder in der Stadt aufkommen. Am Karsamstag bleibt die Einrichtung im Bürgerhaus allerdings geschlossen, teilt die Leitung mit.

Die Stadtbücherei in Radevormwald, Schlossmacherstraße 4-5, hat für die Osterferien mehrere Veranstaltungen und Angebote vorbereitet. So dürfen sich Mädchen und Jungen auf Büchereikino und einen Legotag freuen. Außerdem stehen viele Bücher, Hörbücher, Tonies und DVDs zur Ausleihe bereit – Langeweile kommt da nicht auf.

Am Donnerstag, 14. April, zeigt die Bücherei einen lustigen brandneuen Trickfilm für Jungen und Mädchen ab 6 Jahren (ab fünf Jahren in Begleitung eines Erwachsenen). Der Beginn ist um 15 Uhr, das Ende zirka um 16.30 Uhr. Außenseiter Barney wünscht sich nichts mehr als einen B*Bot. Als er den heiß ersehnten, laufenden und sprechenden Roboter schließlich bekommt, hofft er, endlich den Freund fürs Leben gefunden zu haben. Doch irgendwas scheint mit dessen Programmierung nicht zu stimmen, denn auf einmal läuft alles komplett schief... Die wunderbare Geschichte über einen Jungen und seinen unperfekten Roboter zeigt, dass es auch in Zeiten von Social Media noch den wahren Wert von echter Freundschaft gibt. Den genauen Titel und alles Infos gibt es wie immer in der Stadtbücherei oder unter 02195 932177.Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Verzehr von mitgebrachten Speisen (Chips, Snacks, usw.) ist nicht gestattet. Die am Tag der Veranstaltung geltenden Corona-Regeln müssen eingehalten werden.

Am Freitag, 22. April, ist Legotag. Viele Legosteine liegen in der Kinderbücherei bereit. Große und kleine Baumeister können von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr ihrer Kreativität freien Lauf lassen und nach Herzenslust spielen und bauen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos. Auch hier gelten die tagesaktuellen Coronaregeln.

Noch ein wichtiger Hinweis: Die Stadtbücherei bleibt Karsamstag, 16. April, geschlossen. Mehr Informationen unter biblio.radevormwald.de.

(s-g)