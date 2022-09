Drei Schwerverletzte : 32-Jährige kam in Kalkar von der Fahrbahn ab

32-Jährige kam in Kalkar von der Fahrbahn ab

Die Polizei musste die Dorfstraße in Wissel eine Stunde lang sperren. Foto: dpa/Carsten Rehder

Kalkar Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Donnerstag eine 32-jährige Frau in Wissel von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Pkw kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin und ihre beiden Kinder wurden schwer verletzt.

Am Donnerstag gegen 14.45 Uhr befuhr eine 32-jährige Frau aus Kalkar mit ihrem BMW die Dorfstraße in Wissel, als sie aus bislang unbekannter Ursache ausgangs einer leichten Rechtskurve in Fahrtrichtung Kalkar von der Fahrbahn abkam. Ihr Pkw kollidierte mit einem Baum.