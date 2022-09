Apotheken im Kreis Kleve : Beratung soll Medikationsfehler verhindern

Kreis Kleve Am Tag der Patientensicherheit geht es diesmal um das Thema sichere Medikation. Apotheken helfen dabei, Medikationsfehler zu vermeiden. Kostenlose Extra-Angebote für chronisch Kranke.

(RP) Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ruft jährlich am 17. September den Tag der Patientensicherheit aus. Thema diesmal: sichere Medikation. Apotheker, Ärzte und Krankenhäuser wollen in einer Aktionswoche zeigen, wie das Risiko von Medikationsfehlern, also dem falschen Gebrauch von Arzneimitteln, deutlich reduziert werden kann.