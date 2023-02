Auch das Rathaus betroffen Plötzlich war in Weeze das Wasser weg

Auch im Rathaus ging am Mittwoch um die Mittagszeit so gut wie gar nichts mehr. Aus dem Hahn der Waschbecken kam kaum noch Wasser, es tröpfelte höchstens noch ein bisschen. Ähnlich sah es in vielen anderen Häusern in Weeze aus. Grund für die kurzfristige „Wasserknappheit“ in der Gemeinde war die Beschädigung einer Wasserleitung.