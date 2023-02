Party im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer-Beatz an Altweiber schon fast ausverkauft

Es ist eine Premiere. Altweiber steigt am Donnerstag, 16. Februar, die „Kevelaer-Beatz Karnevalsedition“ im Konzert- und Bühnenhaus. Und die Nachfrage ist riesig, wie Verena Rohde, Chefin vom Stadtmarkteing, im Ausschuss berichtete. 460 Karten sind bereits verkauft. „Es kommt offenbar an, dass wir etwas für das jüngere Publikum in Kevelaer anbieten“, sagt sie. Wenn der Vorverkauf weiter so gut läuft, wird es voraussichtlich keine Tageskasse mehr geben. Wer auf jeden Fall dabei sein möchte, sollte sich also schnell um Tickets kümmern.