Patronatsfest in Kevelaer Neuaufnahme und Ehrungen bei den Sebastianern

Die Mitglieder der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Kevelaer („Seb“) trafen sich jetzt zum Patronatsfest, das mit einem Gottesdienst in der St.-Antoniuskirche begann. Die Messe zelebrierte Pastor Heiner Innig, da Präses Gregor Kauling leider verhindert war. Anschließend wurde im Vereinslokal „Goldener Schwan“ ein gemeinsames Frühstück eingenommen. Präsident Hans-Gerd Rütten begrüßte die Gäste, unter anderem Bezirksbundesmeister Hans-Gerd Frerix, den stellvertretenden Bezirksbundesmeister Jürgen Kisters sowie Bezirksjungschützenmeister Robert Achten. Neu aufgenommen in der „Seb“ wurde Helmut Scherer. Für zehnjährige Treue wurden Georg Brenker, Verena Rütten, Ulrike Trepmann, Birgitt Jahnke so wie Frank Kirsch geehrt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Werner Schagen und Stefan Manders den Jubelorden in Gold. Katja Schröer bekam den Fahnenschwenkerorden in Bronze, Guido Langenhuizen überraschte man mit dem Jugendverdienstorden in Bronze. Zum Dank und in Anerkennung für langjährigen beispielhaften Einsatz für die Bruderschaft wurden Jörg Brade und Stefan Manders mit dem St.-Sebastianus-Ehrenkreuz geehrt.