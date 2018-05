Kevelaer : Verkaufsoffene Sonntage gelten weiter nicht für die Ortsteile

Foto: Latzel

Kevelaer Große Hoffnungen hatte die Stadt Kevelaer auf die neue Landesregierung beim Thema "Verkaufsoffene Sonntage" gesetzt. Im Moment ist bei der Verwaltungsspitze aber erst einmal Ernüchterung eingekehrt. Anlass ist eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes, einen Verkaufsoffenen Sonntag in Kreuztal zu verbieten. Dort sollten am 29. April die Geschäfte in der ganzen Stadt öffnen. "Die Ladenöffnung steigert die überörtliche Sichtbarkeit der Stadt als attraktiver und lebenswerter Standort.

Darüber hinaus dient die Ladenöffnung dem Erhalt und der Stärkung eines vielfältigen stationären Einzelhandelsangebots, das sich insbesondere in der Konkurrenz zu digitalen Einkaufsmöglichkeiten behaupten muss", hatte die Stadt argumentiert. Argumente, die auch in Kevelaer immer angeführt werden. Bürgermeister Dominik Pichler hat die Sache genau verfolgt, weil Kreuztal von der Einwohnerzahl mit Kevelaer zu vergleichen sei. "Auch wenn die Kreuztaler Entscheidung nicht Grundsatzcharakter haben dürfte, ein Fingerzeig ist sie schon, dass sich die Probleme - wie von uns bereits prognostiziert - keineswegs in Luft aufgelöst haben", so Pichler, der in der Sache auch die Fraktionen informierte.

"Der "Genickbruch" für Kreuztal war sicherlich - so verstehe ich die Pressemitteilung des Oberverwaltungsgerichts - auch die Ausdehnung des verkaufsoffenen Sonntags auf das gesamte Stadtgebiet." Es sei fraglich, ob der Umgang mit dem verkaufsoffenen Sonntag mit der Gesetzesnovelle einfacher werden. "Auf die Handreichung des Ministeriums bin ich schon sehr gespannt", so Pichler. Wie berichtet, ist es in Kevelaer derzeit nicht möglich, dass ein verkaufsoffener Sonntag für das ganze Stadtgebiet gilt.

Geschäfte in den Ortsteilen durften in der Vergangenheit nicht mehr öffnen. Man hatte gehofft, dass sich das ändern würde. Das Beispiel Kreuztal zeigt aber, dass das doch nicht so einfach ist.

(zel)