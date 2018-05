Kevelaer: Wildes Biest wartet auf Mutige

Kevelaer Die Kirmes in Kevelaer startet am Himmelfahrtstag. Knapp 70 Geschäfte gibt es bei dem Volksfest. Mit dabei sind bis zum 14. Mai wieder spektakuläre Attraktionen.

In den vergangenen zwei Jahren hatte Bürgermeister Dominik Pichler immer mutig verkündet. "Ich gehe auf jedes Gerät drauf." Diesmal konnte er an der Pressekonferenz zum Volksfest nicht teilnehmen, um mutige Fahrten bei der Kirmes wird er aber trotzdem nicht herumkommen. Denn Ordnungsamtsleiter Ludger Holla stellte unmissverständlich klar. "Ich vertrete den Bürgermeister ja sonst gerne, aber da bin ich raus." Schließlich wird diesmal bei der Kirmes ein Gerät aufgebaut, das schon beim Namen deutlich macht, dass es hier richtig zur Sache geht: The Beast (Das Biest) heißt das Fahrgeschäft, bei dem die Besucher unter zwei Extrem-Varianten wählen können. Looping und Über-Kopf-Fahrt lauten die blutdrucksteigernden Alternativen.

Großer Umzug am Samstag (Beginn 11.30): Der Festzug stellt sich zwischen Kerzenkapelle und Petrus-Canisius-Haus auf, von dort geht es zur Parade am Kapellenplatz weiter. Dann zieht der Umzug über Maasstraße, Kardinal-von-Galen-Straße, Egmontstraße, Amsterdamer Straße, Kapellenplatz, Busmannstraße, Marktstraße, St. Klara Platz, Biegstraße, Hegerathsweg, Heinestraße, Humperdinckstraße, Haydnstraße, Händelstraße, Koxheidestraße, Josefstraße, Biegstraße, Marktstraße, Busmannstraße zum Festzelt am Peter-Plümpe-Platz.

Wichtiger Bestandteil der Festtage in Kevelaer ist die Verbindung von Kirmes und Vereinen. Der Festumzug der Geselligen Vereine am Samstag ist daher ein Höhepunkt. Um 9 Uhr gibt es da die Übergabe der Festkette am Rathaus durch den Bürgermeister an Heinz van Bühren. An den feierlichen Gottesdienst in der Basilika, der um 9.30 Uhr beginnt. schließen sich die Parade und der Zug durch die Stadt an.