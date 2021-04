Weitere Corona-Absagen : Tanz in den Mai in Zons fällt aus

Der „Tanz in den Mai“ fällt auch in diesem Jahr aus. Foto: dpa/Federico Gambarini

Dormagen Aufgrund der Corona-Pandemie fallen erneut einige Veranstaltungen in Dormagen und im Umkreis aus. Unter anderem die „Tanz in den Mai“-Veranstaltung in Zons und das Frühlingsfest in Dormagen.

Auch in diesem Jahr darf in Zons nicht offiziell in den Mai rein gefeiert werden. Der Heimat- und Verkehrsverein der Stadt Zons (HVV) muss aufgrund der aktuellen Corona-Lage wie schon im vergangenen Jahr den „Tanz in den Mai“ am 30. April und die traditionelle Saisoneröffnung am 1. Mai absagen.

Das Frühlingsfest der SWD am 8. und 9. Mai inklusive des geplanten verkaufsoffenen Sonntags kann aufgrund der Pandemie ebenfalls nicht stattfinden. „Die Corona-Schutzverordnung untersagt Großveranstaltungen bis zum 31. Mai, zudem ist ein verkaufsoffener Sonntag aufgrund der volatilen Inzidenzzahlen kaum planbar und ohne Rahmenprogramm auch wenig attraktiv“, begründet Stadtmarketingleiter Thomas Schmitt die Absage des traditionellen Stadtfestes. Es ist die zweite nach dem geplatzten Ostermarkt im März. Die Innenstadt-Planungen richten sich nun auf den Sommer.

Der bundesweite Deutsche Mühlentag am 24. Mai (Pfingstmontag), an dem der Heimat- und Verkehrsverein mit der Zonser Mühle regelmäßig teilgenommen hat, wird in Abstimmung mit der Deutschen Mühlengesellschaft auf den „Tag des Offenen Denkmals“ am 12. September 2021 verschoben. Die Zonser Windmühle bleibt wegen der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen zum Schutz der Besucher bis auf weiteres geschlossen.

Das schon im Vorjahr vom HVV geplante Musical „Anatevka“ soll in diesem Jahr am 9. und 10. Juli um 20 Uhr auf der Freilichtbühne Zons stattfinden. Für die beiden Aufführungen sind coronabedingt zunächst nur je 400 Karten in den Verkauf gegangen.

Für den 40. Matthäusmarkt Zons am 18. und 19. September sind die Planungen in vollem Gange. Der HVV hofft, das bereits in 2020 geplante Jubiläum feiern zu können.

(NGZ)