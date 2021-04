Kostenpflichtiger Inhalt: Vorbereitungen in Hilden laufen : Das Waldbad könnte am 3. Mai öffnen

Das Waldbad Hilden liegt mitten im Grünen und zählt zu den attraktivsten Freibädern in der Region. Foto: Tobias Dupke

Hilden Im Hildener Freibad im Stadtwald laufen die Vorbereitungen auf die Eröffnung auf Hochtouren. Mitarbeiter der Stadtwerke richten Becken und Liegewiesen für die Eröffnung her. Ob am 3. Mai wie geplant die Türen erstmals in diesem Jahr geöffnet werden dürfen, steht aber noch nicht fest.