Tourismus in Kevelaer : Mehr Wohnmobilplätze, aber kein zusätzlicher Service

Kevelaer Die FDP setzt sich für Servicestationen an den Wohnmobilplätzen ein. Der Verwaltung reicht das bestehende Angebot.

Plätze für Wohnmobile erfreuen sich großer Nachfrage, auch in Kevelaer. Denn auch in der Wallfahrtsstadt legen immer wieder regelmäßig Besucher mit ihren Caravans einen Stopp ein. Daher ist bereits im Januar beschlossen worden, die Zahl der Plätze im Stadtgebiet zu erhöhen. Das begrüßt auch die FDP, die allerdings die Anregung machte, diese Plätze auch mit Anlagen zu versehen, in denen die Wohnmobilisten ihr Schmutzwasser entsorgen und frisches Wasser nachfüllen können. So ließe sich ein deutlich höherer Komfort für die Touristen erreichen. Zudem regte die FDP an, auch am neuen Solegarten Plätze für Wohnmobile einzurichten.