Ausstellung in Kevelaer : Gespräche und Gefühle zum Thema Heimat

KEVELAER Der Verein Wirksam organisiert eine Veranstaltungsreihe im Kuk-Atelier in Kevelaer.

Was denken, fühlen, empfinden wir, wenn wir an „Heimat“ denken? Welche persönlichen Geschichten verbinden wir damit? Was macht Kevelaer zur Heimatstadt? Oder sind es mehr die Menschen, die einen Ort für uns zur Heimat machen? Das Kunst- und Kreativnetzwerk Wirksam lädt im Dezember zu einer Reihe von Veranstaltungen im Rahmen des Projektes „Erzähl mal… Heimatgeschichten werden sichtbar“. Das Projekt möchte Begegnungen schaffen und zu offenem Gedankenaustausch zum ganz unterschiedlich besetzten Thema „Heimat“ anregen. Das Projekt wird gefördert mit dem „Heimatscheck“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW.

Den Auftakt zum Projekt machte Anfang November ein Erzählabend. 16 ganz unterschiedliche Menschen kamen an diesem Abend, den Aminah Aengenheyster und Anne van Rennings moderierten, miteinander ins Gespräch. Die Künstler Raphaele Feldbrügge, Maris Hoffmann, Axel Theyhsen, Fredda Wouters und Daniel Wouters ließen sich von den offenen und sehr persönlichen Gesprächen inspirieren.

Einen Monat lang arbeiteten sie mit den Eindrücken und setzten ihre Ideen in ganz unterschiedliche Arbeiten um. Ihre Werke machen jetzt einzelne Gedanken des Abends sichtbar, hörbar und erlebbar. Die Ausstellung ist ab Sonntag, 8. Dezember, im Kuk-Atelier zu sehen. Vernissage ist um 14 Uhr. Menschen miteinander ins Gespräch bringen, neue Begegnungen ermöglichen und die Anregung zur eigenen kreativen Auseinandersetzung, sind Ziele der Ausstellung.

Im Dezember laden begleitende Veranstaltungen zum Besuch der Ausstellung und auf ganz unterschiedliche Art zu Begegnung und Austausch ein. Am Samstag, 14. Dezember, lockt ein Mitbring-Büffet unter dem Motto „Heimathäppchen“ ab 16 Uhr. Alle Gäste bringen ihr liebstes Heimathäppchen als kleinen Beitrag zum gemeinsamen internationalen Buffet mit. Am Sonntag, 15. Dezember, und Samstag, 28. Dezember, lädt Ingrid Jörgens zum geführten Stadtspaziergang unter der Überschrift „Kevelaer entdecken - Erinnerungen teilen“. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr das Kuk-Atelier. Kurz vor Weihnachten am Samstag, 21. Dezember, heißt es dann „Oma/Opa erzähl mal“. Um 14 Uhr sind Kinder und Großeltern jeden Alters eingeladen.

Am Freitag, 27. Dezember, um 19 Uhr nimmt die Musikerin Christine Teske die Teilnehmer in der Veranstaltungsreihe „Hinter‘m Horizont“ mit auf eine wunderbar persönliche Exkursion zu einem außergewöhnlich musikalischen Indianerstamm in den bolivianischen Dschungel.

Das Kuk-Atelier befindet sich am Johannes-Stalenus-Platz 8. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist jeweils nicht erforderlich.