Konzert in Kevelaer : Mädchenchor lässt den Advent erklingen

Konzert in Kevelaer

Kevelaer Fast 100 Sängerinnen und Instrumentalisten erfüllten am Sonntag die Basilika mit Musik. Bei dem Adventskonzert zeigte der Mädchenchor eindrucksvoll, wie die Basilika-Musikschule die Kinder gesanglich ausbildet.

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens veranstalteten das Kinderorchester der Kreismusikschule in Kleve und Geldern zusammen mit dem Mädchenchor der Basilika-Musikschule in der Marienbasilika ein gemeinsames Adventskonzert. In der vollbesetzten Kirche begrüßten Pastor Gregor Kauling und Bürgermeister Dominik Pichler die knapp 100 Sängerinnen und Instrumentalisten unter der Leitung von Chordirektor Romano Giefer und der neuen Leiterin der Kreismusikschule, Anne Giepner.