Kabarett in Geldern : Warum sind Marzipankartoffeln so traurig?

Geldern Kabarettist Matthias Reuter illustrierte den alljährlichen Weihnachtswahnsinn bei seinem Programm in der Tonhalle.

Um den festlichen Monat gleich mit etwas Humor zu starten, hatte der Kunstverein Gelderland am Sonntagabend in die Tonhalle der Kreismusikschule eingeladen. Denn es war die passende Zeit, um sich über Streitereien bei der Kleiderwahl und prügelnde Weihnachtsmänner zu unterhalten.

Kabarettist Matthias Reuter brachte einen ganzen Geschenke-Sack voller Pointen, damit den Zuschauern beim „Glühwein Special“ warm ums Herz wurde. Ob nun mit dem Klavier oder der Gitarre: Bei all dem gab es viel Musik, besonders Reuters Keyboard sorgte mit Klängen von der E-Gitarre bis hin zum Orgelspiel für einige Lacher, da der Oberhausener die akustischen Elemente konsequent in seine Geschichten einarbeitete. Wenn er also von einem Moment erzählte, in dem er als Zivi-Organist einen Beerdigungsgottesdienst torpedierte, wurde man nicht nur durch Reuters lebendige Erzählweise, sondern auch seine Musik effektiv in die Szenerie hineingezogen.