Unternehmerabend in Rheurdt : Nicht nur Einfamilienhäuser bauen

„Bei der Zahl 721 Wohnungen wird mir ganz schwindelig. Wo sollen die hin?“, so Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen beim Unternehmerabend. Foto: Norbert Prümen (nop)

Beim Unternehmerabend der Kreis-Wfg in Rheurdt ging es um die Probleme einer kleineren Kommune, angesichts der sehr hohen Nachfrage neue Baugebiete auszuweisen. Behutsames Wachstum wurde für das Ökodorf angemahnt.

Von Sabine Hannemann

Proppenvoll wurde es nochmals beim letzten Unternehmerabend im Rheurdter Rathaus. Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve hatte dazu eingeladen, um in hochkarätiger Runde aus den Bereichen Wohnungsbau und Banken über potenziellen Wohnungsbau im Ökodorf zu diskutieren. 15 Unternehmerabende in verschiedenen Klever Kommunen waren vorausgegangen.

Laut jüngster Wohnungsmarktstudie bietet mit Blick auf Bevölkerungsentwicklung und die Lage Rheurdts als Düsseldorfer Speckgürtel Potenzial für den Wohnungsbau. Der Bau von 721 Wohnungen wäre laut Studie bis 2030 möglich. Pro Jahr 52 Einheiten, um den wachsenden Bedarf im Kreis Kleve gerecht zu werden. Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers unterlegte das mit Zahlen: 288 Einheiten als Ein- und Zweifamilienhäuser, 172 Etagenwohnungen, 144 frei finanzierte und 114 öffentlich finanzierte Einheiten gehören ins Wunschkonzert des Kreises. „Wir würden gerne, stecken aber in Rahmenbedingungen fest“, so Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen, der zunächst statistisches Ist-Material lieferte. Die Gemeinde Rheurdt hat 6532 Einwohner, 4024 Menschen gehören zur Gruppe der 18 bis 68-Jährigen, von den 2030 die meisten das Alter 60+ erreicht haben. Rund 2000 Arbeitnehmer pendeln täglich aus. „Bei der Zahl 721 Wohnungen wird mir ganz schön schwindelig. Wo sollen die hin?“, so Kleinenkuhnen über die Schwierigkeit, zusätzlich Baugebiete zu erschließen, zumal bei einer mögliche Realisierung planungsrechtliche Bremsen greifen.

Info Großes Interesse am Thema Wohnungsbau Enormes Echo In allen Kommunen des Kreises Kleve hatte die Wirtschaftsförderung zum Unternehmerabend zum Thema „Wohnungsbau: Bedarfe – Flächen – Programme“ eingeladen. Und dabei einen Nerv getroffen: Überall war es richtig voll, das Interesse groß. Kontakt E-Mail: info@wfg-kreis-kleve.de, Telefon:02821 7281-0.

Dass derzeit in der Gemeinde Rheurdt „viel in Bewegung“ ist, und für einen „Silberstreifen am Horizont“ sorge, skizzierte Ralf Spengel von der Verwaltung. In der anschließenden von Andrea Franken moderierten Runde drehte sich das Gespräch mit Stephan Kunz (NRW.Bank), Rainer Pütz (Sparkasse Krefeld) und Frank Smitmans (Volksbank an der Niers) um die Nutzung von Förderprogrammen, die oftmals bei Häuslebauer wenig bekannt seien. Wichtig sei daher der frühzeitige Austausch, die Inanspruchnahme von Beratungsangeboten.

Eine fachkundige Expertenrunde hatte die Kreiswirtschaftsförderung für den Unternehmerabend auf die Bühne geholt. Foto: Norbert Prümen (nop)