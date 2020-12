Kevelaer: Sternsingeraktion 2021 in Corona-Zeiten : Sternsinger bringen ihren Segen auch in Corona-Zeiten

Kevelaer Für die Kevelaerer Sternsinger-Aktion werden noch interessierte Kinder gesucht. Spezielle Vorsichtsmaßnahmen sollen für die nötige Sicherheit sorgen.

In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“. Willi von „Willi wills wissen“ war auch dieses Jahr vor Ort und zeigt in einem Film, der unter www.sternsinger.de/film zu sehen ist, um wen es genau geht und wie es dort aussieht. Gerne möchte die Kirchengemeinde St. Marien Kevelaer die von vielen liebgewonnene Tradition der Sternsinger auch im kommenden Jahr fortführen, aber klar: anders! Corona sorgt in vielen Bereichen dafür, dass nicht alles so ablaufen kann, wie in den Jahren zuvor. Der Schutz aller ist dabei besonders wichtig. Der Plan ist, dass die Segenszeichen am ersten Januar-Wochenende von einzelnen Kindern, Geschwistern oder Familien in die Briefkästen aller Haushalte gebracht werden. Außerdem sollen ausgewählte Sternsingergruppen im Pax Christi am Samstag, 2. Januar, um 11 und um 16 Uhr, und in den Messen am Sonntag, 3. Januar und 10. Januar, um 10 Uhr und 11.45 Uhr und am Mittwoch, 6. Januar, um 18.30 Uhr zu sehen sein.