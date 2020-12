Kevelaer : „Kardinals-Tüten“ werben fürs Gymnasium

Auch bei Kindern und Eltern kam die Aktion gut an. Foto: Gymnasium/Gymnasium Kevelaer

Kevelaer Auch in Corona-Zeiten bringt das Kardinal-von-Galen-Gymnasium Viertklässler auf den Geschmack. Da der Tag der offenen Tür in Corona-Zeiten ausfallen musste, waren kreative Ideen gefragt.

Was tun, wenn der Tag der offenen Tür verboten ist? Das Kollegium des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums hat sich kurzerhand entschieden, die Schule zu den interessierten Familien zu bringen und so den Eltern und Viertklässlern und -klässlerinnen eine „bunte Mischung“ aus digitalen und analogen Angeboten zusammenzustellen. So wurde die Schulbroschüre durch diverse QR-Codes, hinter denen sich der neue Imagefilm, Präsentationen, ein persönliches Grußwort und auch eine Sport-Challenge verbargen, ergänzt. Experimentieranleitungen und das passende Material, Knobelaufgaben und kleine Überraschungen wurden speziell für die Kinder zusammengestellt.