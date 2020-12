Lichtergruß in Viersen : Mit dem Weihnachts-Traktor zum Seniorenheim

Mehr als 30 Landwirte fuhren am Sonntag mit ihren Traktoren durch Dülken. Sie steuerten drei Seniorenheime an. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Bewohner und Mitarbeiter dreier Seniorenheime in Viersen-Dülken bekamen am Sonntag vor den Häusern Besuch. Landwirte fuhren mit ihren geschmückten Traktoren vor und hatten Geschenke dabei.

Sie haben es wieder getan: Mehr als 30 Landwirte aus dem Kreis Viersen sind am Sonntag mit ihren weihnachtlich geschmückten Traktoren losgefahren, um den Menschen einen Lichtergruß zu bringen. Bereits am Wochenende zuvor waren einige von ihnen unterwegs, weil die bundesweite Vereinigung „Land schafft Verbindung“ zur Aktion „Ein Funken Hoffnung“ aufgerufen hatte. Am Sonntag trafen sich nun Landwirte aus dem Viersener Stadtgebiet, aus Nettetal und Grefrath in Dülken: Dort fuhren sie drei Seniorenheime an. Eine weitere Aktion ist schon in Planung.