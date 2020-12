Auszeichnung fürs Ehrenamt : Weeze ehrt seine engagierten Bürger

Die Eheleute Johannes und Gertrud Masseling, Bürgermeister Georg Koenen und die Eheleute Theodor und Margret Denißen (v.l.) bei der Übergabe des Bürgerpreises im Rathaus. Foto: Gemeinde/Gemeinde Weeze

Weeze Drei Einwohner wurden in diesem Jahr von der Gemeinde für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten beim Bürgerpreis ausgezeichnet. Sie alle engagieren sich schon seit Jahren.

Alljährlich ehrt die Gemeinde Weeze mit dem Bürgerpreis Menschen, die sich durch ihr ehrenamtliches Engagement auszeichnen. In diesem Jahr erhielten Gertrud und Johannes Masseling sowie Theodor Denißen den Preis. Sie wurden in kleiner Runde von Bürgermeister Georg Koenen geehrt.

Die Liste der ehrenamtlichen Tätigkeiten ist bei allen drei Preisträgern ebenso lang wie vielfältig. So ist Johannes Masseling seit Jahrzehnten Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Weeze. Dort nahm er an zahlreichen Einsätzen teil und gehört inzwischen der Ehrenabteilung der Alterskameraden an. 1997 übernahm er den Vorsitz des Martinskomitees und führt seit 2001 den Vorsitz des Heimat- und Verkehrsvereins Weeze. „In den beinahe 20 Jahren seiner Präsidentschaft verstand er es, die Mitstreiter im Vorstand aber auch die Mitgliedsvereine für die Aufgabe des Dachvereins zu begeistern“, sagte Koenen bei der Würdigung. Zu den wesentlichen Aufgaben des Vereins zählen unter anderem die Organisation und Durchführung der jährlichen Kirmes sowie der Straßenparty in Weeze.

INFO Der Bürgerpreis ist dotiert Idee Mit dem Bürgerpreis wird langjähriges und unentgeltliches Engagement in Weeze öffentlich gewürdigt. Gleichzeitig soll die Ehrung andere zu ehrenamtlicher Arbeit anregen.



Preisgeld Das Ehepaar Gertrud und Johannes Masseling erhielten als Anerkennung 600 Euro. Theodor Denißen bekam 500 Euro.

Das Ehepaar Masseling war außerdem maßgeblich an der Herrichtung der Alten Schmiede beteiligt und sie übernahmen zudem vor Jahren die Bewirtschaftung und Betreuung vor Ort. Egal ob es um standesamtliche Trauungen, Veranstaltungen, Versammlungen oder private Feste ging: Gertrud und Johannes Masseling führten den Terminkalender und richteten die Schmiede angemessen her. Seit seiner Gründung im Jahre 2003 ist Johannes Masseling auch im Bürgerhausverein Weeze aktiv. Er führt hier ebenfalls den Terminkalender, ist im Vorstand und aktiv in die Organisation und Umsetzung von Veranstaltungen und Aktionen eingebunden. Als alter Weezer ist Masseling zudem der Mundart verbunden und organisierte, leitete und moderierte die plattdeutschen Abende. Er setzte sich dafür ein, dass die Mundartfreunde nach einer längeren Pause wieder reaktiviert wurden und organisierte gemeinsam mit den anderen aktiven Mitgliedern im vergangenen Jahr eine sehr erfolgreiche Mundartveranstaltung mit über 300 Besuchern im Bürgerhaus Weeze.

Im Jahre 2005 beteiligten, organisierten und wirkten die Eheleute Masseling aktiv bei der Durchführung des Jubiläums „1150 Jahre Villa Geizefurt“ mit. Außerdem sind die beiden Adjutanten bei der Garde. Bei der Organisation des Festes und der vielen Veranstaltungen vor, während und nach der gemeinsamen Kirmes 2005 trugen die Eheleute Masseling aktiv wesentlich zum Erfolg dieses für Weeze so wichtigen Ereignisses bei. „Sicherlich gibt es noch weitere Organisationen und Aufgaben an denen Johannes und Gertrud Masseling sich aktiv beteiligt haben“, so der Bürgermeister Koenen.

Im Anschluss dankte er auch Theodor Denißen für sein vielfältiges Engagement. Denißen pflegt seit 19 Jahren das Wegekreuz an der Uedemer Straße - Ecke Sandheider Weg. Bereits bei der Aufrichtung des neuen Kreuzes war er mit dabei und erklärte sich damals sofort bereit den Bereich um das Kreuz zu hegen und zu pflegen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau sorgt er für die Bepflanzung. An heißen Sommertagen vergisst Denißen nie die Pflanzen am Kreuz zu gießen, obwohl das ziemlich schweißtreibend seien kann: Da dort kein Wasseranschluss vorhanden ist, holt er das Wasser in Gießkannen von seinem Haus an der Uedemer Straße. Den Rasen mäht er regelmäßig mit einem Handrasenmäher. So stellt Denißen jeden Tag sicher, dass Fahrradfahrer und Spaziergänger sich auf der Bank vor dem Kreuz in gepflegter Umgebung entspannen können.

Seit 2010 hilft er bei den Seniorenmessdienern bei allen anfallenden Eucharistiefeiern und Andachten aus, wenn die jüngeren Messdiener keine Zeit haben. Im Kirchenchor trägt er dazu bei, dass die Notenblätter immer rechtzeitig vorliegen und alles vor Ort seine Ordnung hat. Zudem ist er im Kirchenvorstand aktiv.

Beim Umzug des „Café Konkret“ vom Pfarrheim in die Falkenstraße half Denißen tatkräftig mit. Außerdem ist er in das Tagesgeschäft des Cafés involviert. Zu den Öffnungszeiten ist Denißen im Laden und hilft dort, wo immer er gebraucht wird: Er übernimmt den Einkauf von Waren, räumt diese ein und ist auch beim Verkauf und beim Aufräumen des Ladens gerne mit dabei.

