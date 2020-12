859 Infizierte im Rhein-Kreis Neuss : Zahl der Corona-Todesfälle steigt auf 82

Rhein-Kreis Neuss Eine 85-jährige Frau aus Neuss ist an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer kreisweit auf 82. Aktuell ist im Rhein-Kreis bei 859 (Vortag 793) Menschen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen.

In den Corona-Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams sind in der vergangenen Woche 2182 Testungen vorgenommen worden, in der Vorwoche waren es 1 528. Seit dem 11. März wurden hier insgesamt 35 586 Testungen durchgeführt, von denen bislang 3046 positiv waren. Die Zahlen umfassen nicht die Testungen in Arztpraxen und Krankenhäusern im Kreisgebiet sowie von Reiserückkehrern an Flughäfen oder Grenzstationen.