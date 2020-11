Kevelaer : Gymnasium Kevelaer: Tüten statt Tag der offenen Tür

Kevelaer Der Tag der offenen Tür fällt wegen der Corona-Vorschriften aus. Doch das Gymnasium Kevelaer hat einen anderen Informationsweg entdeckt.

Am Samstag, 5. Dezember, zwischen 10 und 12 Uhr machen sich Lehrer sowie Eltern des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums auf den Weg zu den Familien der Viertklässler, die sich für die Schule interessieren. An der Haustür übergeben sie eine Schultüte mit Informationen sowie kleinen Überraschungen. „Eine Beratung an der Haustür wird es nicht geben, das wäre in diesen Zeiten auch wieder problematisch“, erläutert Christina Diehr. Vielmehr solle mit der Aktion quasi der Tag der offenen Tür in der Tüte nach Haus gebracht werden. In der Tasche sind Knobelaufgaben, Experimentieranleitungen oder kleine Samentütchen, die Lust auf den Unterricht am Gymnasium machen sollen. Die Kontaktdaten hat die Schule über einen Brief bekommen, den sie an alle Viertklässler geschrieben hatte. Alle, die sich für den damals noch geplanten Tag der offenen Tür angemeldet haben, sollen jetzt besucht werden. Auch Eltern, die Interesse am Gymnasium und sich bislang nicht angemeldet haben, können sich noch melden. Zudem gibt es das Angebot zu individuellen Beratungsgesprächen. Die können ab sofort vereinbart werden. Alle interessierten Eltern können sich unter der Telefonnummer 02832 93370 an das Sekretariat des Gymnasiums oder per Mail an den Erprobungsstufenleiter Marcel Robens (marcel.robens@schulen-kevelaer.de) wenden.